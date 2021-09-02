Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK поддерживает шикарную форму, постоянно развивается и не только ходит в спортзал, но и ведет здоровый образ жизни. Они с Потапом и друзьями очень много путешествовали летом 2021, и Настя не успела показать все свои яркие и сексуальные фото с отдыха.

Когда наступила осень, и погода резко охладела, певица решила напомнить о лете и показала аппетитное фото в своем Instagram.

На фото Настя позирует в белых шортиках и рубашке без лифчика. Она завязала полы рубашки узелком между грудей так, что под нарядом отлично вырисовываются все "вкусные" подробности груди и загорелой фигуры.

"Дорогое лето, но следующего года. А вы больше любите лето или осень", - спросила она и предложила высказываться в комментариях.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Красавица Анастейша", "Прекрасная", "Більше подобається Настя весною", "Шикарная", "Горячая", - пишут ей в комментариях.

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