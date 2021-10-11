Ушел из жизни львовский музыкант, фронтмен группы Мертвый петух

Умер львовский музыкант / Фото: prolviv.com

На 50-м году жизни умер львовский музыкант, сооснователь группы Мертвый петух Мисько Барбара, сообщила жена певца Светлана Олешко, передает Тvoemisto.

Сейчас причина смерти неизвестна. Детали о прощании сообщат позже.

Кто такой Мисько Барбара

Мисько Барбара был сооснователем группы Мертвый петух, возникший во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи украинских поэтов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре "Арабески".

Его супруга - режиссер театра Светлана Олешко.

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