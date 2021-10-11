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Ушел из жизни львовский музыкант, фронтмен группы Мертвый петух

11 октября 2021, 19:14

На данный момент причина смерти певца не известна. Детали о прощании сообщат позже.

Умер львовский музыкант / Фото: prolviv.com

На 50-м году жизни умер львовский музыкант, сооснователь группы Мертвый петух Мисько Барбара, сообщила жена певца Светлана Олешко, передает Тvoemisto.

Сейчас причина смерти неизвестна. Детали о прощании сообщат позже.

Кто такой Мисько Барбара

Мисько Барбара был сооснователем группы Мертвый петух, возникший во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи украинских поэтов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре "Арабески".

Его супруга - режиссер театра Светлана Олешко.

Ранее Главред писал о том, что известная советская актриса кино и театра Людмила Купина ушла из жизни в возрасте 76 лет.

Причиной смерти актрисы, со слов сестры, медики считают коронавирусную инфекцию. При этом Сидоренко отметила в беседе с журналистами, что смерть сестры была неожиданной и скоропостижной.

Напомним, ранее сообщалось,что актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом. 71-летний артист, прославившийся в роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце (экранизации одноименной повести Михаила Булгакова) в последние годы преподавал в ведущем российском кинотеатральном вузе - ГИТИСе.

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