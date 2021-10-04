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Украинские дизайнеры попали в громкий скандал из-за обложки для российского журнала Elle

4 октября 2021, 18:00

На обложке российского журнала появилась украинская модель Sveta Potomski.

Журнал Elle / Instagram elle_russia

Российский глянцевый журнал Elle представил октябрьский выпуск и посвятил одну из обложек номера Украине, с заголовком "Дружба народов".

В спецпроекте речь идет об украинской моде.

Фото обложки и снимки из фотосессии опубликовали на официальной странице глянца в Instagram.

"Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине", — написали в посте, добавив два сердца в цветах украинского флага — голубое и желтое.

На обложке журнала появилась украинская модель Sveta Potomski, а позировала она в нарядах и аксессуарах от украинских брендов BEVZA и Litkovskaya.

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Автором фотосъемки выступил украинский фотограф Nazar Cherniy. В проекте также приняли участие украинки - стилист Julia Zakharova и визажист-стилист Vetrova Alexandra.

Это привело к настоящему скандалу в Сети.

"Россия оккупировала украинские территории и называет это дружбой? Мы не хотим с вами дружить, перестаньте навязывать идею дружбы. Ее никогда не будет!", "Сотни лет уничтожения нас как нации, убийств, войн, Россия была и останется отходной ямой для цивилизованного мира. Никакой дружбы", - пишут в комментариях пользователи Instagram.

Представитель бренда BEVZA сказал, что они не были в курсе этого проекта. По его словам, луки из их коллекции взял фотограф и стилист, которые отвечали за эту съемку.

"Мы были шокированы, когда увидели публикацию. Особенно о дружбе. Публикация стала неприятным сюрпризом. Мы на нее согласия не давали. Светлана Бевза не продает вещи в Россию с 2014 года. Ежедневно в шоу-рум приходят десятки стилистов и фотографов. И берут сэмплы для съемок. Дизайнеры всегда дают, особенно если их берут знакомые люди, как в данном случае, фотограф и стилист, которые брали вещи для съемки в Умани", — рассказал представитель дизайнера Светланы Бевзы, передает Новое время.

Ранее писали, что группа Вопли Видоплясова отмечает 35-летие, и по этому поводу фронтмен группы Олег Скрипка откровенно рассказал о карьере, украинской музыке и ситуации с российским языком и гастролями в России.

Олег Скрипка назвал украинских артистов которые поют по русски или гастролируют в России "резидентами", которые живут в Украине.

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