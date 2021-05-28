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Скрипка попал в скандал: не считает русскоговорящих музыкантов украинцами

28 мая 2021, 18:02

Лидер группы ВВ высказался об артистах из Украины, которые гастролируют в России и выступают на русском.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / УНИАН

Группа Вопли Видоплясова отмечает 35-летие, и по этому поводу фронтмен группы Олег Скрипка откровенно рассказал о карьере, украинской музыке и ситуации с российским языком и гастролями в России.

В интервью КП.юа Олег Скрипка назвал украинских артистов которые поют по русски или гастролируют в России "резидентами", которые живут в Украине.

"Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остается там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.

А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счет или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать", - сказал Скрипка.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / пресс-служба артиста

На вопрос, имеет ли в виду Скрипка "гетто для русскоязычных", он ответил утвердительно.

"Да. Но, во-первых, я этого не говорил, а во-вторых, это интерпретация. Это была определенная специальная провокация российских служб перед "Евровидением", чтобы все боялись ехать в Украину.

Вот вы говорите, что фирма уезжает в Россию. Фирма украинская не едет туда петь. Эта "Лада Калина", может, и собрана в Украине, но пусть едет туда и там и остается. Музыкальный истеблишмент, к сожалению, пока что не состоит из реальных украинских артистов, а большое количество качественной музыки не доходит до людей", - сказал Олег Скрипка.

По словам музыканта, нет украинских артистов, которые пишут на русском.

На уточняющий вопрос, считает ли артист, что это не украинские артисты, Скрипка заявил, что они просто часть "русского мира".

"Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью русского мира", - сказал Олег Скрипка.

Напомним, что недавно в Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку

Историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский в марте нашли в учебниках по истории для учеников 9 и 10 классов карты, на которых отсутствует захваченный россиянами Крым.

Доктор исторических наук Виктор Брухуненко в феврале обнаружил в учебнике по истории для учеников 8 класса пропаганду "русского мира". В частности, в книге было сказано, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь. Учебник должен был быть издан в 2022 году, причем Минобразования книгу одобрило.

Олег Скрипка украинский язык русский язык языковой вопрос новости шоу бизнеса
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