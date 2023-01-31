Украинская певица решилась усыновить ребенка

Злата Огневич призналась, что хотела бы усыновить ребенка, но есть нюанс.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, которая также принимала участие в романтическом шоу "Холостячка" заявила, что хочет усыновить ребенка.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram-stories.

По словам Огневич, она уже давно задумывалась над вопросом усыновления. Но она также добавляет, что такое решение должно быть принято в партнерстве.

"Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом", – написала певица.

Ранее, известная украинская поп-певица Златы Огневич решила рассказать фолловерам секрет своей стройной фигуры. Соответствующие материалы она выложила в раздел Stories на своей странице в Instagram.

Артистка показала свои регулярные утренние тренировки в спортзале. На скриншотах заметно, как Злата в багровых обтягивающих лосинах и топе выполняет упражнения − для того, держать в тонусе мышцы ягодиц и мышцы пресса.

"Вчера 50 этажей, а сегодня – тренировка", — отметила певица, намекнув, что из-за блэкаута в Киеве в ее доме не работают лифты и ей приходится много ходить пешком.

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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