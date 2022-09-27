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"Из-за таких сжигали Трою": Злата Огневич похвасталась упругими бедрами в откровенной тоге

27 сентября 2022, 14:38

Злата Огневич перевоплотилась в греческую богиню на современный лад

Злата Огневич
Злата Огневич в бирюзовой тоге похвасталась ножками в Греции / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич впервые позволила себе отдохнуть за 7 месяцев полномасштабной войны в Украине. До этого все свободное время она тратила на просветительскую работу и благотворительные концерты на пользу соотечественников.

Артистка выкроила из плотного графика немного времени для релакса и тут же встретила свою любовь, о которой рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Речь идет о городке под названием Ханья в Греции. Наравне с испанским Толедо, город увлек и полностью очаровал Огневич своей самобытностью и дыханием истории, которое слышно на каждом шагу.

"Здесь так долго правила Османская Империя, что ее дыхание ощущается повсюду! Хотя и с греческим колоритом. Я видела много старинных городков. И вот теперь есть два любимых! Это Толедо, что в Испании, а теперь Ханья, о. Крит. Сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает!" - поделилась своими впечатлениями певица.

Она решила не нарушать историческую целостность города, и для прогулки по Ханье выбрала бирюзовое платье-тогу, и сандалии-гладиаторы. Волосы она подобрала, обнажая точеную шею. Наряд, навеянный античными мотивами, сделал Огневич похожей на одну из древнегреческих богинь.

Злата Огневич
Злата Огневич в бирюзовой тоге похвасталась ножками в Греции / instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники певицы сошлись во мнении, что она буквально расцвела на отдыхе:

"Ось за таких колись палили Трою!"

"Принцесса Жасмин".

"Грецька богиня ❤️"

"Вау, мала, ти наче Афродіта... Вогонь..."

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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