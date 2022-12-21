Огневич в багровом топе и лосинах в обтяжку показала, как держит фигуру в порядке

Известная украинская поп-певица Златы Огневич решила рассказать фолловерам секрет своей стройной фигуры. Соответствующие материалы она выложила в раздел Stories на своей странице в Instagram.
Артистка показала свои регулярные утренние тренировки в спортзале. На скриншотах заметно, как Злата в багровых обтягивающих лосинах и топе выполняет упражнения − для того, держать в тонусе мышцы ягодиц и мышцы пресса.
"Вчера 50 этажей, а сегодня – тренировка", — отметила певица, намекнув, что из-за блэкаута в Киеве в ее доме не работают лифты и ей приходится много ходить пешком.
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о чрезвычайной ситуации, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.
Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.
До того украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк в ФРГ, фантастически красиво исполнила гимн Украины - перед товарищеской игрой украинской сборной.
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