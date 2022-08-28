Украинская актриса поспешно открестилась от участия в скандальном "Мастере и Маргарите"

Инна Рощина / СТБ

Звезда телевизионного сериала "Крепостная", украинская актриса Инна Рощина говорит, что не будет принимать участие в скандальном спектакле по роману российского писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" российского режиссера Валерия Беляковича.

По ее словам, она не собирается принимать участие в гастролях данного спектакля, о чем она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Мне здесь личные сообщения просто заспамили афишей спектакля "Мастер и Маргарита". Поэтому отвечу всем и сразу: нет, я не участвую в этих гастролях. И не планировала. Почему мое фото на афише - вопросы к тем, кто его там разместил (это мне еще предстоит выяснить). Поэтому, прежде чем сыпать обвинениями, проверяйте информацию. Спасибо за внимание", - написала актриса.

Напомним, ранее легендарная украинская актриса Ольга Сумская получила большую порцию хейта в Сети ‒ за то, что осенью собирается сыграть в спектакле ныне покойного российского режиссера Валерия Беляковича. В ответ звезда написала на своей странице в Instagram, что в обновленном составе спектакля нет никого из России.

"Спектакль Мастер и Маргарита был поставлен в 2003 году, то есть, 19 лет назад. Я репетировала спектакль по видео и сыграла первый раз свою премьеру в родной Ялте. Незабываемо. В этом году продюсеры из Европы предложили тур по большим городам — Париж, Прага, Берлин и другие. Мы договаривались сразу — процент от сборов на нужды ВСУ. К участию в спектакле приглашен известный актер из Прибалтики — Ивар Калныньш, который с первых дней войны поддержал Украину и отказался от всех проектов в РФ. Позор тем, кто пишет, что мы едем с русскими коллегами! Ложь! Едут исключительно украинские актеры", ‒ с гневом написала Сумская.

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