Сумская прокомментировала скандал со своим участием в спектакле по Булгакову русского режиссера

Ольга Сумская и Ивар Калныньш / коллаж УНИАН

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская получила большую порцию хейта в Сети ‒ за то, что осенью собирается сыграть в спектакле ныне покойного российского режиссера Валерия Беляковича. В ответ звезда написала на своей странице в Instagram, что в обновленном составе спектакля нет никого из России.

"Спектакль Мастер и Маргарита был поставлен в 2003 году, то есть, 19 лет назад. Я репетировала спектакль по видео и сыграла первый раз свою премьеру в родной Ялте. Незабываемо. В этом году продюсеры из Европы предложили тур по большим городам — Париж, Прага, Берлин и другие. Мы договаривались сразу — процент от сборов на нужды ВСУ. К участию в спектакле приглашен известный актер из Прибалтики — Ивар Калныньш, который с первых дней войны поддержал Украину и отказался от всех проектов в РФ. Позор тем, кто пишет, что мы едем с русскими коллегами! Ложь! Едут исключительно украинские актеры", ‒ с гневом написала Сумская.

Также актриса возмутилась тому, что в родной стране ее раскритиковали и даже не попытались разобраться в ситуации.

Видео дня

"Ивар Калныньш еще не выучил украинский, но обещал! Я знаю, что это болезненная тема. Но! В Европе есть люди, наши зрители, которые хотят посетить спектакль, но не знают украинского, поэтому продюсерами было предложено сыграть спектакль на языке оригинала. В Украине играем все спектакли исключительно на украинском! Где еще так могут позорить, как не в родной стране, не разобравшись? С каким наслаждением наши земляки пишут самые страшные слова в мой адрес и моим близким. За что? А разве Булгаков не критиковал в своем гениальном романе советские времена и их безобразных вождей? Разве не родился в Киеве? Разве Булгакова не оставили в школьной программе?", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская в эфире FreeDom рассказала о своем отношении к певице-запроданке Таисии Повалий, а также артистам-молчунам, которые продолжают делать вид, что войны в Украине нет.

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - поделилась актриса.

Другие новости: