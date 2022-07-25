Сумская назвала единственного русского актера, который писал ей после российского вторжения

Ольга Сумская / Instagram

Легенда украинского театра и кино Ольга Сумская призналась, что за время полномасштабной войны в Украине ей написали со словами всего двое русских коллег. Об этом актриса рассказала в интервью для YouTube-проекта FreeDom.

Один из них – исполнитель главной роли в сериале "Останній москаль" Игорь Скрипко. Имя второй знаменитости артистка решила не называть, чтобы не навредить этому человеку.

"Это страшно. Ни один человек не позвонил, разве что написал один. Это Игорь Скрипко, наш "Останній москаль" – сериал, в котором он снимался и, собственно, играл москаля. Вот он пишет. Ой, это такая информация. Я просто понимаю, что все рискуют. Тот режим, в котором они сейчас находятся – это безумие. За любое слово, проявление позиции последует очень жесткое наказание. Звонят и комментируют те, кто выехал из страны", – поделилась актриса.

Затем Сумская подчеркнула, что практически ежедневно ей звонит близкая подруга из Москвы. По словам звезды, она также является медийной личностью, но из-за своей проукраинской позиции потеряла работу.

"У меня есть подруга, которая постоянно звонит... Она в Москве. Это один человек, который мне звонит все время и называет войну войной, и всем сердцем с Украиной. Она сейчас без работы, и за ее позицию ее не приглашают никуда. Она очень публичная личность. Не могу назвать ее имя", – подытожила актриса.

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Напомним, ранее актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская в эфире FreeDom рассказала о своем отношении к певице-запроданке Таисии Повалий, а также артистам-молчунам, которые продолжают делать вид, что войны в Украине нет.

Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - поделилась актриса.

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