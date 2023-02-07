"Уехали - тогда молчите": скандальный путинист Кучера резко обратился к Пугачевой и Галкину

Российский актер недоволен из-за того, что Примадонна и её муж говорят "гадости" о Путине.

Кучера наехал на Пугачеву и Галкина / instagram.com/maxgalkinru

Российский актер-путинист Оскар Кучера оскандалился своим интервью, в котором он объяснил, почему поддерживает войну против Украины. Теперь он решил оскорбить звезд, которые уехали из РФ из-за диктаторской политики Путина и кровавой войны против Украины. Об этом сообщает росСМИ.

Он назвал Аллу Пугачеву и Максима Галкина предателями.

"От Пугачевой и Галкина не ожидал такого. Они мне казались очень мудрыми людьми" - сказал Кучера.

Он попытался закрыть им рот, потому что они уехали из страны.

"Никто из моих друзей не уехал - ни один человек. И не начал говорить гадости. И у меня никогда не было идеи пересидеть где-то, а потом вернуться. Я даже не представляю - как? И не понимаю зачем. Я готов понять людей, которые уехали… Уехали - тогда молчите. Вы же ничего не предлагаете. А вы гадите на страну из-за рубежа", - говорит Кучера.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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