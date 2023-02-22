"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из Херсона

Светлана Тарабарова показала как проводит вечера с детьми и мамой. В декабре 2022 года певице удалось забрать родителей из Херсона

Светлана Тарабарова показала мать, которую эвакуиваровала из Херсона / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова рассказала в Instagram-stories о том, как в конце декабря 2022 года смогла вывезти из Херсона (который по сей день регулярно подвергается обстрелам русским оккупантам) родителей.

Певица говорит, что ее родители до последнего не хотели покидать родной дом. Каждый день они подвергали свою жизнь опасности. А певица сильно переживала по этому поводу.

Благо, ей удалось эвакуировать родителей. Всем своим фолловерам певица показала, как теперь проходят ее дни в семейном кругу ‒ с мужем, детьми и родителями. На опубликованном певице видеоролике можно увидеть трогательный момент ‒ мама Тарабаровой читает сказки маленьким детям певицы (Ване и Маше).

видео дня

"Каждый день благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада. Мама", – подытожила Тарабарова.

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