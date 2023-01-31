Светлана Тарабарова раскрыла пол будущего ребенка на трогательном домашнем видео

Тарабарова уже воспитывает двоих детей. Очень скоро к ним присоединится новый малыш, чему артистка очень счастлива.

Светлана Тарабарова назвала пол третьего ребенка / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова в начале ноября сообщила о том, что станет многодетной матерью - тест показал две полоски, а значит в ее семье станет на одного маленького человека больше.

Артистка уже находится на большом сроке, и знает, кто у нее родится. Для того, чтобы сообщить радостную новость мужу и детям, Тарабарова устроила гендер-пати: заказала огромную коробку, внутри которой скрывались воздушные шары. В зависимости от пола будущего ребенка они окрашены в голубую или розовую гамму.

На своей странице в Instagram Светлана показала видео, на котором она с мужем открывают заветную коробочку. Для семьи артистки это был особенный момент, ведь ранее на УЗИ доктор намекнул на то, что у нее возможно будет двойня.

Шары в коробке оказались розового цвета - очень скоро Тарабарова родит дочь.

Это будет третий ребенок в ее браке с концертным директором Алексеем Бондарем, и вторая дочь. Впервые Светлана стала мамой в 2018 году - тогда она родила сына Ивана, а два года спустя на свет появилась дочь Мария. Имя третьей малышки певица пока держит в секрете.

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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