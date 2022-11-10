"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова беременна в третий раз

Тарабарова не смогла удержать радостную новость в секрете - она снова станет мамой.
32-летняя украинская певица Светлана Тарабарова на своей странице в Instagram сообщила поклонникам радостную новость - она станет мамой в третий раз.
Она показала свои первые "беременные" фото и положительный тест на беременность. Снимки она подписала: "Жизнь продолжается 3.0 ❤️". Певица и сама родилась в многодетной семье, поэтому не удивительно, что когда у нее появилась собственная, дети для нее оказались в приоритете.
Светлана Тарабарова - мама Ивана (2018 г.р.) и Марии (2020 г.р.). Дети родились в браке певицы с ее концертным директором Алексеем Бондарем. Супруги вместе с 2011 года, в 2016 они заключили официальный брак.
Светлану Тарабарову уже поздравляют друзья и коллеги: ведущий Слава Демин, певицы МамаРика и Мята, певец Сергей Лазановский, ведущая Соломия Витвицкая, актриса Анна Сагайдачная и др.
Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.
Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.
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