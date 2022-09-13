Тарабарова расплакалась и рассказала, что будет продавать свой дом

Светлана Тарабарова / https://www.instagram.com/tarabarova/?hl=ru

Украинская певица Tarabarova поделилась печальной новостью относительно своего жилья.

В интервью Славе Демину, певица поделилась, что они с мужем приняли решение продавать свой дом, так как у них нет возможности выплачивать кредит за него. По ее словам, им отчасти повезло, ведь кредит они брали у застройщика и тот не давил на них первые пол года, понимая, что денег сейчас нет.

Тарабарова говорит, что у нее как у певицы нет заработков, ведь после 24 февраля шоу-бизнес умер. Она добавляет, что в основном все концерты сейчас нацелены на благотворительность.

"Это самая болезненная тема для меня и моей семьи. Нам нужно отдавать деньги, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать... Это просто вещи, к ним нельзя привязываться. Просто что делать? Поэтому будем искать человека, который в классные руки заберет то, что мы любили", – не сдерживая слез сообщила артистка.

Отметим, что дом певицы находится недалеко от Бучи и он чудом уцелел после того, как там побывали российские оккупанты.

Напомним, ранее телеведущий и шоумен Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны в Украине колесит с гуманитарной помощью и концертами по всей стране. Вместе с командой украинских артистов он поднимает боевой дух ВСУ.

Время от времени Горбунов на своей странице в Instagram делает небольшие фотоотчеты о проведенных концертах. Он охотно фотографируется в кругу наших защитников и защитниц.

Недавно он выложил снимок с двумя украинскими певицами - Дашей Астафьевой и Светланой Тарабаровой. Артистки приняли участие в прифронтовых выступлениях.

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