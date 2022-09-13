УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тарабарова расплакалась и рассказала, что будет продавать свой дом

13 сентября 2022, 13:15

Певица не справляется с долговыми обязательствами и вынуждена продавать свой дом.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / https://www.instagram.com/tarabarova/?hl=ru

Украинская певица Tarabarova поделилась печальной новостью относительно своего жилья.

В интервью Славе Демину, певица поделилась, что они с мужем приняли решение продавать свой дом, так как у них нет возможности выплачивать кредит за него. По ее словам, им отчасти повезло, ведь кредит они брали у застройщика и тот не давил на них первые пол года, понимая, что денег сейчас нет.

Тарабарова говорит, что у нее как у певицы нет заработков, ведь после 24 февраля шоу-бизнес умер. Она добавляет, что в основном все концерты сейчас нацелены на благотворительность.

"Это самая болезненная тема для меня и моей семьи. Нам нужно отдавать деньги, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать... Это просто вещи, к ним нельзя привязываться. Просто что делать? Поэтому будем искать человека, который в классные руки заберет то, что мы любили", – не сдерживая слез сообщила артистка.

Отметим, что дом певицы находится недалеко от Бучи и он чудом уцелел после того, как там побывали российские оккупанты.

Напомним, ранее телеведущий и шоумен Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны в Украине колесит с гуманитарной помощью и концертами по всей стране. Вместе с командой украинских артистов он поднимает боевой дух ВСУ.

Время от времени Горбунов на своей странице в Instagram делает небольшие фотоотчеты о проведенных концертах. Он охотно фотографируется в кругу наших защитников и защитниц.

Недавно он выложил снимок с двумя украинскими певицами - Дашей Астафьевой и Светланой Тарабаровой. Артистки приняли участие в прифронтовых выступлениях.

Вас также может заинтересовать:

Светлана Тарабарова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:15

Тарабарова расплакалась и рассказала, что будет продавать свой дом

13:00

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

12:38

Полнолуние в октябре 2022: что нужно сделать, чтобы защитить себя от бед

12:36

"Люблю тебя, Ким": Лобода показала, как Кардашьян скопировала украинскую певицу

12:33

"В него рожок всадили, а он идет": оккупант в панике из-за "бессмертных" бойцов ВСУВидео

Реклама
12:11

Невероятное подорожание: цены на овощи в Украине подскочили на 112,4%

12:06

Российские оккупанты сбежали из Кременной на Луганщине: ВСУ еще в город не зашли - ГайдайВидео

12:03

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер и революционер в киноискусстве

11:45

Оля Полякова рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфиреВидео

11:38

ВСУ сбили первый иранский ударный беспилотник: он приземлился на ХарьковщинеВидео

11:16

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:51

Финальная цель Украины - границы 1991 года, а не 23 февраля - КулебаВидео

10:47

"Вот так вот зашел на чаек": Горбунов и Осадчая признались, кто сделал первый шаг в их романеВидео

10:45

Готовили к обороне Москвы и войне с НАТО: ВСУ разбили "престижные" войска РФ - разведка БританииВидео

10:24

Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путинамнение

10:17

Киевлянин-бывший ведущий "Ревизора" во время войны развлекает русских на росТВ

10:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

09:53

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: оккупанты в панике бежали посреди ночи, о гауляйтерах забылиВидео

09:33

ТОП-7 продуктов, которые прекрасно помогают снять стресс

09:29

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

Реклама
09:25

На Донетчине в боях с оккупантами погиб известный танцор балета Александр ШаповалВидео

09:11

Война - это единственный путь к мирумнение

09:07

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

08:57

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022: Ракам – обиды, Девам – разочарование, Козерогам – знаки судьбыВидео

08:48

Изменников не любят: пограничники не пускают в РФ с выданными в Украине русскими паспортамиВидео

08:14

"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантамиВидео

07:42

Войска РФ отошли с Киселевки и открывают ВСУ путь к северо-западной части Херсона - ISW

07:30

Когда полезнее пить кофе – до или после еды

07:00

Когда Украина сможет доставать ракетами до Москвы и получит самолеты F-16 – интервью с Юрием ИгнатомВидео

06:55

Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои на границеВидео

06:49

Теперь мы их "играем", и мы их сделаем.мнение

06:12

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

05:20

Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогнозВидео

04:40

Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

04:05

Рожденные в год Крысы: какой характер, кто станет лучшей парой и в какой сфере сулит удача

03:30

Арктический холод и заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

02:47

Сладкий пирожочек или секси-кошка: Анна Неплях в кружевном белье показала формы на балконе

02:15

У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал РоманенкоВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУВидео

Реклама
01:04

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков неделиВидео

00:51

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

12 сентября, понедельник
23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять