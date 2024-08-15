У Николаса Кармы округлились глаза: TAYANNA озвучила стоимость своего лука

Украинская певица Татьяна Решетняк (Tayanna) честно озвучила, сколько стоит ее наряд.

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TAYANNA рассказала, сколько стоит ее лук / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, Instagram,

Украинскую певицу Татьяну Решетняк(Tayanna) подловил львовский блогер Николас Карма. Он задал артистке свой легендарный вопрос, сколько стоит ее лук.

Звезда выбралась на прогулку с сыном и собакой. Артистка вышла в наряде на общую сумму около 16 тысяч гривен.

TAYANNA описала свой лук / Фото: скриншот

Самым дорогим элементом образа Решетняк было вовсе не платье, а обувь и сумка, а не основной элемент лука - платье. Блогер опубликовал видео на странице в Instagram.

видео дня

Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Участвовала в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос страны" (4 и 5 сезон) и "Танцы со звездами" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

На Таянне красовался наряд в цветочек нежного фасона, который очень красиво подчеркивал ее фигуру. Свой лук она стилизовала с минималистичными украшениями и белыми аксессуарами. Певица призналась, что платье обошлось ей в 2200 грн.

Примерно 7 тысяч гривен стоили элегантные каблуки-лодочки и белая сумочка артистки, которая висела на ее плече. В общем без украшений образ Таянны стоит около 16 тысяч гривен.

Кстати, недавно артистку подловили между дорогих бутиков, однако, в свою защиту, она отшутилась, что в таких местах только смотрит на брендовые вещи.

Певица Tayanna - последние новости:

К слову, недавно певица впервые призналась в романе с популярным женатым продюсером. Татьяна Решетняк рассказала, что у нее с женой Дмитрия Климашенко был серьезный разговор и впоследствии артистка перед ней извинилась. Сегодня она благодарна своему бывшему продюсеру и любовнику за жизненный и музыкальный опыт и не испытывает стыда за содеянное.

Кроме этого, Tayanna рассказала о тюремном заключении. В 15 лет звезда попала в полицию и могла сесть в тюрьму из-за контрабанды. Однако в отделении Татьяну и ее маму спас голос будущей певицы и песня Bon Jovi - It's my life.

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