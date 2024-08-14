Не только Уильям: названо имя богатого ухажера Кейт Миддлтон

Сегодня сложно представить их порознь, но принц Уэльский чуть было не упустил свою возлюбленную.

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Кейт Миддлтон новости - с кем встречалась принцесса Кэтрин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц и принцесса Уэльские сегодня являются образцовой парой - они женаты уже 13 лет, и вместе воспитывают троих наследников. Мало кто знает, что отношения Уильяма и Кэтрин могли навсегда закончится еще в 2007 году.

Тогда, когда принц и его будущая жена были еще беззаботными студентами, Уильям решил расстаться с Кейт - их роман становился все серьезней, и он не был готов к такому развитию событий. Для Миддлтон это стало ударом.

Впрочем, как сообщает издание Mirror, принцесса Уэльская недолго оставалась одинокой. По слухам она начала отношения с сэром Генри Ропнером - богатым наследником семьи, которая владеет судоходным бизнесом стоимостью 33,7 млн фунтов стерлингов.

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Ропнер был не только богат, именит и привлекателен. Он также был прекрасно знаком с принцем Уильямом, ведь они учились в одном классе в Итоне. Это, вероятно, сильно задело королевского наследника.

Si dice che Henry Ropner si sia collegato con Catherine Duchess di Cambridge nel 2007. pic.twitter.com/rvfnY5v7z5 — Il dramma di Giulia (@___livia95___) May 7, 2022

Как бы там ни было, после слухов о романе принц и принцесса Уэльские встретились на костюмированной вечеринке: там пара решила, что их судьба - быть вместе. Генри Ропнер в последствии тоже нашел свое семейное счастье - он женился на Наташе Синклер, вместе с которой живет в Йоркшире и воспитывает детишек.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кто такая Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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