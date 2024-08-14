Любовь по-римски: Марк Цукерберг установил своей жене статую в полный рост

Американский медиамагнат и интернет-предприниматель Марк Цукерберг уже 12 лет женат на своей давней подруге - педиатре и общественной деятельнице Присцилле Чан. Пара вместе воспитывает троих дочерей.
Цукерберг и Чан знают друг друга уже много лет, но несмотря на это в их отношениях все же сохранилась романтика. Так недавно предприниматель решил побаловать свою половинку необычным подарком - в их саду Цукерберг установил статую Присциллы.
Изваяние работы известного американского скульптора Даниэля Аршама выполнено из бирюзового камня и хромированного металла. Оно изображает Чан в развевающемся на ветру одеянии, похожем на древнеримскую тогу.
"Возрождаю римскую традицию устанавливать скульптуры своей жены", - написал в своем блоге в Instagram медиамагнат. Он также показал, как выглядит статуя, и сравнил ее с оригиналом - Присциллой в домашнем халатике, которая мирно пьет горячий напиток рядом с увековеченной в камне версией себя.
Кто такой Марк Цукерберг?
Марк Цукерберг - американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (ранее — Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. В 2007 году, в возрасте 23 лет, он стал самым молодым в мире миллиардером. В октябре 2021 располагался на 5-м месте в списке самых богатых людей мира с состоянием 122 млрд долларов США, сообщает Википедия.
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