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"Он возвращается": после новой песни беглец Олег Винник отправится в турне

Анна Подгорная
13 августа 2024, 23:40
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Представительница Олега Винника рассказала, почему певец решил вернуться на сцену.
Олег Винник, Валерия Барон
Олег Винник новости - Олег Винник возобновляет концертную деятельность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valery_baron

Среди поклонников таланта Олега Винника и хейтеров артиста, которые появились из-за его побега в Германию, новость о том, что он готовится впервые за 2.5 года выпустить новую песню, вызвала одинаковый ажиотаж. Правда, первые радуются, а вторые - пишут едкие комментарии.

Чем обусловлено внезапное возвращение Винника на сцену в комментарии Фактам ICTV рассказала Валерия Барон - глава официального фан-клуба певца. Она сообщила, что здоровье артиста достаточно окрепло, и теперь он вновь способен творить.

"Олег всегда отмечал, что не пишет песни за пять минут под заказ. Они появляются, когда дает Господь. И для него важнее всего сейчас сказать о том, что болит больше всего: о людях. Поэтому это означает, что артист восстанавливается после болезни и возвращается к активной творческой концертной деятельности. Для нас это двойная радость", - отмечает Барон.

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Она также подтвердила, что Олег Винник планирует международный тур, ведь у него уже накопилось достаточно нового материала, которым бы он хотел поделиться в поклонниками в ближайшее время. Будут ли у певца концерты в Украине, его представитель уточнять не стала.

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник
Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости:

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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