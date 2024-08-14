Не из-за Кремля и не из-за позиции: дочь Фарион назвала свою версию убийства

Одной из самых популярных разгадок убийства ИриныФарион является проукраинская позиция Ирины или личная неприязнь. Однако дочь убитой языковедки София Семчишин назвала свою личную версию.
Собственное видение ситуации она высказала в интервью ТСН.
Женщина отмечает, что сейчас существует несколько версий убийства Ирины Фарион - кто-то считает, что в убийстве языковедки есть след Кремля, другие считают, что ее убили из-за проукраинской позиции.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
Однако, по убеждению Софии Семчишин, причиной убийства Ирины все же была ее идейность. Также дочь языковедки отметила, что, кто причастен к преступлению, должно все же устанавливать следствие.
"Очень классная цитата есть, где она говорит: "Через 20-30 лет меня уже не будет, но мои идеи будут жить вечно". На самом деле ее убили за ее идею, ее ценности, за язык. За язык - это оружие. Чей это след - покажет следствие. Мы все верим, что это дело должны довести до конца, потому что в этом нуждается общество. Даже во время войны все должны понимать, что равнодушие человеческое, оно убивает чужих людей. Если сидит неизвестный человек в течение двух недель, почему не прийти, не вызвать полицию?" - сказала София.
Убийство Ирины Фарион
Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.
В 23:30 по местному времени языковед умерла в больнице.
Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.
25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.
Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.
Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".
Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.
Ирина Фарион - последние новости
Отец подозреваемого в убийстве Фарион также высказался о вероятной версии преступления. Он отмечает, что 18-летний Вячеслав Зинченко приехал во Львов для встречи с друзьями и не имеет отношения к преступлению, а в их доме никто даже не знал фамилии Фарион.
Мать подозреваемого в убийстве Фарион также назвала свою вероятную версию преступления. Женщина отмечала, что ее сын не имел мотивов для убийства Ирины Фарион, у него не было каких-то политических разногласий.
Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.
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