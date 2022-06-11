"У этих глаз, морщин и седины нет желания прятаться": Брежнева показала, как ее изменила война

Вера Брежнева / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Вера Брежнева, ранее организовавшая отдельный хаб с гуманитарной помощью для украинских беженцев в столице Польши, впервые с начала широкомасштабного российского вторжения встретилась с мамой и сестрами из семейства Галушко. Именно такой пост певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Как говорит Брежнева, поводом собраться стал 70-летний юбилей матери. Певица уточнила, что в настолько полном семейном составе они собирались еще в 2017 году.

"Последний раз мы собирались в таком составе ровно 5 лет назад. По этому же поводу. День Рождения нашей мамочки. Главная ценность была, есть и будет — наша семья. А лучший подарок для мамы, особенно сейчас — увидеть своих 4 дочек пусть даже всего на сутки", — пишет певица.

До того, она в разделе "Сторис" она опубликовала свои фото и рассказала о своих новых ощущениях.

"За 105 дней отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг на фото увидела себя со сторон. Мы уже никогда не будем такими, как прежде. И я уже понимаю, что становлюсь другой. Новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами, желания понравиться. Но есть желание жить", ‒ говорит она.

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Напомним, ранее бывшая пиар-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко заявил, что певица больше никогда не вернется в Россию.

Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину. Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

До того певица рассказала, что ее супругу, композитору Костантину Меладзе и с дочерью в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в бомбоубежище.

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