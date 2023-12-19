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"То есть, то нет": TAYANNA призналась, общается ли ее сын с экс-супругом-россиянином

Руслана Заклинская
19 декабря 2023, 12:42
Артистка рассказала, как отцу Даниэля давалась родительская забота и опека над сыном.
'То есть, то нет': TAYANNA призналась, общается ли ее сын с экс-супругом-россиянином
Певица рассказала, общается ли ее сын с отцом / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / tayanna_reshetnyak

Певица TAYANNA раскрыла детали отношений сына с экс-супругом-россиянином, известным продюсером Егором Глебом. Артистка призналась, что ее сын Даниэль не общается сейчас с отцом, который живет в ОАЭ. Об этом TAYANNA рассказала в программе "Пекельные борошна".

Певица отметила, что год назад зимой они с сыном приехали к бывшему мужу в Дубай. Поездка была направлена на то, чтобы успокоить сына после напряженности из-за военных событий.

"Сейчас нет. У него вообще наплывами просыпается любовь к ребенку. То он есть, то его нет. Зимой, почти год назад был такой наплыв, виделись с ним. Мы прилетели в Дубай. Я хотела, чтобы Даниэль с ним пообщался, увиделся. И поскольку он пережил очень большой стресс с началом полномасштабного вторжения, я хотела, чтобы он душевно успокоился, побыл с отцом немножко. Он побыл. И мы уехали обратно", - сказала TAYANNA.

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TAYANNA рассказала, что бывшему мужу не всегда удается продемонстрировать родительскую заботу и поддержку. Это, по словам артистки, требует внутренней готовности и примера из семьи, отсутствующих у Глеба.

"Мне кажется, чтобы быть отцом, надо дорасти морально до этого. И это должно быть врожденным. Когда у человека нет правильного примера из семьи, то потом тяжело", - отметила украинская певица.

Артистка также поделилась, что подрастающему Даниэлю не хватает мужского внимания, он скучает по отцу и мечтает о совместных мужских занятиях например, провести время на футбольном поле. Все это женщина пытается компенсировать самостоятельно.

Напомним, украинская певица TAYANNA выразила свою лояльность к украинским звездам, которые развивают карьеру в России, подчеркнув, что важно нести в сердце добро и любовь. Она сказала, что каждый имеет свой уникальный путь и все решит высшая сила.

Также TAYANNA раскрыла, что ее новый партнер - Александр, с которым они познакомились в соцсетях. В интервью она рассказала о своих отношениях и путешествиях, в том числе о поездке на Бали вместе.

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