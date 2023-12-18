Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

Рич Пол оказался не самым бедным женихом, но Адель все же было о чем побеспокоиться.

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Адель и Рич Пол подписали перед свадьбой брачный контракт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adele

В ноябре британская певица Адель перестала скрывать, что связала себя узами брака со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. Пара вместе с 2021 года, и практически сразу поп-дива стала видеть в избраннике нового мужа - всегда скрытная в том, что касается ее личной жизни, она стала чаще говорить про новое замужество и готовность снова стать матерью.

И пока журналисты тщетно бьются над тем, чтобы узнать, какой была свадьбы Рича и Адель, инсайдеры уже начинают раскрывать, какой оказалась их супружеская жизнь.

Так RadarOnline пишет, что влюбленная Адель все же не потеряла голову от нового мужа, и тщательно позаботилась о том, чтобы ее заработки и накопления были в целости и сохранности в случае развода. На такой шаг певицу мотивировали друзья - она долго упиралась, ведь убеждена, что разговоры про деньги убивают романтику в отношениях.

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Стоит отметить, что артистке все же есть о чем беспокоиться. На данный момент в ее распоряжении находится около 220 миллионов долларов за выступления и продажи альбомов. Кроме того Адель владеет элитной недвижимостью в Лондоне и Лос-Анджелесе общей стоимостью в 103 миллиона долларов. Впрочем, и Рич Пол имеет, что защищать - его накопления оценивают в 120 миллионов долларов.

Поговаривают, что брачный контракт навеян неприятным расставанием Адель с ее первым мужем Саймоном Конеки. Он отсудил у певицы половину всего, что она заработала за время их брака, так как у них не было контракта.

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