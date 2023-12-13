43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

Бренда Сонг и звезда "Один дома" вместе с 2017 года, и растят двоих малышей.

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Бренда Сонг и Маколей Калкин стали законными супругами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brendasong

Американский актер и музыкант Маколей Калкин 2 декабря получил именную звезду на голливудской Аллее славы. В такой знаменательный для артиста момент его пришли поддержать семья, коллеги по фильму "Один дома" и близкие друзья.

Однако главным гостем на празднике жизни Калкина оказалась его возлюбленная - модель и актриса Бренда Сонг. Вместе с собой она привела двоих сыновей от актера, Дакоту (2.8 года) и Карсона (1 год).

В речи, которую Маколей произнес на открытии именной звезды, он трогательно признался Бренде в любви: "Ты абсолютно все. Ты мой чемпион. Ты не только лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты дала мне цель в жизни и подарила мне семью. После рождения двух наших мальчиков вы стали тремя моими самыми любимыми людьми". Оба партнера едва смогли сдержать слезы.

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Однако это, вероятно, не единственная трогательная речь от актера, которую Сонг могла слышать в последнее время. На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком с церемонии мужа, на котором можно рассмотреть, что на ее безымянном пальце красуется два кольца. Первое, обручальное, Калкин преподнес ей в январе 2022 года после 5 лет вместе.

Второе предположительно появилось недавно - таблоиды предполагают, что Маколей и Бренда могли тайно пожениться. Сами знаменитости эти слухи не комментируют.

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