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43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

Анна Подгорная
13 декабря 2023, 22:48
Бренда Сонг и звезда "Один дома" вместе с 2017 года, и растят двоих малышей.
Бренда Сонг, Маколей Калкин
Бренда Сонг и Маколей Калкин стали законными супругами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brendasong

Американский актер и музыкант Маколей Калкин 2 декабря получил именную звезду на голливудской Аллее славы. В такой знаменательный для артиста момент его пришли поддержать семья, коллеги по фильму "Один дома" и близкие друзья.

Однако главным гостем на празднике жизни Калкина оказалась его возлюбленная - модель и актриса Бренда Сонг. Вместе с собой она привела двоих сыновей от актера, Дакоту (2.8 года) и Карсона (1 год).

В речи, которую Маколей произнес на открытии именной звезды, он трогательно признался Бренде в любви: "Ты абсолютно все. Ты мой чемпион. Ты не только лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты дала мне цель в жизни и подарила мне семью. После рождения двух наших мальчиков вы стали тремя моими самыми любимыми людьми". Оба партнера едва смогли сдержать слезы.

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Однако это, вероятно, не единственная трогательная речь от актера, которую Сонг могла слышать в последнее время. На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком с церемонии мужа, на котором можно рассмотреть, что на ее безымянном пальце красуется два кольца. Первое, обручальное, Калкин преподнес ей в январе 2022 года после 5 лет вместе.

Второе предположительно появилось недавно - таблоиды предполагают, что Маколей и Бренда могли тайно пожениться. Сами знаменитости эти слухи не комментируют.

Ранее инсайдеры рассказали, что сейчас происходит с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и его семьей. Вместе они переживают изменения, связанные с лобно-височной деменцией Крепкого орешка.

Также поклонники Бритни Спирс нашли объяснение ее диким танцам и странному поведению - все это напоминает симптомы редкого психического расстройства, которое могло возникнуть у певицы после годов приема по принуждению психиатрических препаратов.

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