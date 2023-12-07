У Бритни Спирс редкое психическое расстройство - СМИ

Танцы Спирс - лишь симптом, который может привести к более серьезным последствиям.

https://stars.glavred.info/u-britni-spirs-redkoe-psihicheskoe-rasstroystvo-smi-10523149.html Ссылка скопирована

Бритни Спирс, вероятно, болеет акатизией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская певица Бритни Спирс с юности привлекает к себе внимание: сперва - как музыкальное чудо, затем - из-за эпатажных выходок и многолетнего "ареста", который ей устроила ее собственная семья, сейчас - полуголыми танцами.

Объяснение последнему нашло сообщество защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" в соцсети X - там предполагают, что артистка страдает редким психическим расстройством под названием "акатизия". Один из основных симптомов - непреодолимая потребность человека постоянно находиться в движении.

Также человек с акатизией испытывает постоянную тревожность, отсутствие движения приносит ему дискомфорт или даже болевые ощущения. Кроме того у тех, кто подвержен расстройству, могут развиться суицидальные наклонности.

видео дня

В комментариях сообщества отмечают, что акатизия может развиваться, как побочный эффект приема некоторых психиатрических препаратов. Известно, что такие препараты Спирс употребляла много лет против своей воли под присмотром отца-опекуна.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

Другие новости про Бритни Спирс:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.