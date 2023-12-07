У Бритни Спирс редкое психическое расстройство - СМИ

Американская певица Бритни Спирс с юности привлекает к себе внимание: сперва - как музыкальное чудо, затем - из-за эпатажных выходок и многолетнего "ареста", который ей устроила ее собственная семья, сейчас - полуголыми танцами.
Объяснение последнему нашло сообщество защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" в соцсети X - там предполагают, что артистка страдает редким психическим расстройством под названием "акатизия". Один из основных симптомов - непреодолимая потребность человека постоянно находиться в движении.
Также человек с акатизией испытывает постоянную тревожность, отсутствие движения приносит ему дискомфорт или даже болевые ощущения. Кроме того у тех, кто подвержен расстройству, могут развиться суицидальные наклонности.
В комментариях сообщества отмечают, что акатизия может развиваться, как побочный эффект приема некоторых психиатрических препаратов. Известно, что такие препараты Спирс употребляла много лет против своей воли под присмотром отца-опекуна.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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