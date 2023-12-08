Что сейчас происходит с тяжелобольным Уиллисом и его семьей: рассказ инсайдеров

Члены семьи ежедневно навещают тяжелобольного Брюса Уиллиса, говорят инсайдеры. Близкие актера проживают с ним каждый момент, как последний.

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Как сейчас выглядит Брюс Уиллис? / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/buuski

Тяжелая мозговая болезнь (лобно-височная деменция) легендарного актера Брюса Уиллиса сильно влияет на его отношения с семьей ‒ нынешней супругой Эммой Хемингом, бывшей супругой Деми Мур и многочисленными дочерьми от двух браков. Об этом пишет портал US Weekly со ссылкой на инсайдеров.

Они сообщают, что болезнь американского актера еще больше сблизила его с родными.

"Никто не знает, сколько Брюсу осталось, а потому девушки буквально впитывают каждый момент рядом с ним", — рассказывают инсайдеры.

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Как известно, состояние Уиллиса достаточно тяжелое ‒ и ему все тяжелее говорить. Однако его родные люди поддерживают актера.

Брюс Уиллис со второй женой и младшими дочерьми / Instagram

Нынешняя жена Брюса Эмма Хеминг-Уиллис активно распространяет информацию о такой болезни и поддерживает людей, которые также борются с этим. Бывшая жена Уиллиса Деми Мур приходит в гости практически каждый день. Плюс сейчас все пять дочерей актера — Румер, Скаут, Таллула, Эвелин и Мейбл — проживают с отцом его каждый момент, как последний.

"За ним ухаживают круглосуточно, рядом с ним всегда по крайней мере один член семьи", — подытожили источники.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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