Экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей 'Холостяка'

Мурат Налкакиоглу подогревает слухи о новом романе и разводе с женой.

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Мурат Налкакиоглу подогревает слухи о новом романе / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / muratnalca, instagram.com / laganzaofficial

В последнее время, в соцсетях известного бизнесмена и экс-супруга Ани Лорак Мурата Налкакиоглу начали появляться все больше фотографий с участницей "Холостяк-10". Недавно Мурат появился на мероприятии с блогершей Валерией Старчеус, известной под псевдонимом Laganza. Об этом стало известно из Instagram Мурата Налкакиоглу.

Слухи о возможном романе между турецким бизнесменом и украинской звездой набирают обороты, особенно после совместного посещения благотворительного мероприятия в Fairmont Grand Hotel. О совместном пребывании на светском мероприятии свидетельствуют их фото в Instagram.

Мурат Налкакиоглу вместе с Валерией Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

В частности, именно Валерия Старчеус поделилась в сети снимком, на котором они вместе с Муратом позируют обнимаясь. Эта фотография также появилась в профиле бизнесмена.

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Мурат Налкакиоглу вместе с Валерией Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

Означает ли это нечто большее, чем просто дружба между ними и действительно ли Мурат расстался со своей предыдущей женой, визажисткой Лилией, остается неизвестным. Однако увеличение количества фотографий с другими женщинами в его соцсетях подогрело слухи об их возможном разводе.

Напомним, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу не подтверждал, но и не опровергал свой развод с визажисткой Лилией Реус. Сейчас они не находятся даже в одной стране: когда Мурат в Турции, Лилия остается в Украине, и наоборот. Между тем Мурат активно посещает светские мероприятия и вечеринки, где появляется в компании женщин.

Также Лилия, бывшая жена Мурата Налкакиоглу, провоцирует разговоры о возможном разводе. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото из Ирландии, где выглядела счастливой и радостно позировала рядом с рождественскими инсталляциями.

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