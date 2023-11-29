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Жена Началджиоглу показала, в какую страну сбежала от мужа

Алена Кюпели
29 ноября 2023, 13:32
Лилия Реус путешествует без сопровождения своего бывшего мужа Мурата.
Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу
Лилия Реус и Мурат Налчаджиоглу пока не сообщали о разводе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

Жена Мурата Началджиоглу, экс-супруга певицы-предательницы Ани Лорак, с каждым разом подогревает слухи о расставании.

На этот раз на своей странице в Instagram, Лилия поделилось фотографиями с Ирландии. Она выглядела вполне довольной жизнью и счастлива позировала около рождественских инсталляций.

Свое фото она никак не подписала, ограничившись лишь розовым бантиком.

видео дня

На фото - жена Мурата Началджиоглу:

Сам Мурат продолжает работать и показывает, что в его жизни и на работе - все хорошо.

Расставание Мурата Началджиоглу с Лилией Реус:

Спустя 4 месяца официального брака в СМИ стали ходить слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу больше не вместе. Эти сплетни подогрела Лилия: ранее ее страница в Instagram пестрела совместными фото с Муратом, а в шапке ее профиля была подпись, что она является его женой, со ссылкой на его блог. А потом все пропало.

Позже Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал возможное расставание со своей новой женой, свадьбу с которой он сыграл буквально несколько месяца назад.

Также Мурат Началджиоглу рассказал, что находился в Турции по личным вопросам, а также решал проблемы со здоровьем - бизнесмен перенес операцию, в подробности которой он, впрочем, не стал посвящать подписчиков.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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