Предательница и коллаборантка Лорак готовится праздновать Новый год во вражеской Москве.

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Ани Лорак продолжает жить в свое удовольствие/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, разозлила украинцев очередным смазливым постом у новогодней елки.

Пока террорист Путин бьет ракетами по Украине, Лорак сидит в Москве и светится счастьем возле новогодней елки, вместе со своей дочерью Софией.

Она написала очередной смазливый пост на своей странице в Instagram о том, как посылает улыбки своим российским поклонникам. "Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления", - отрабатывает рекламу Лорак.

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"Приглашаем на праздничную елку под Бахмут! Посылайте улыбку оттуда!", "Сказать нечего, добавить также. Одни эмоции и яростное пренебрежение. Слава Украине и всему его народу, пусть сдохнут враги со своими русскими паспортами", "Шахеда вам на праздник, и не одного", - пишут ей украинцы.

В посте - продажная Лорак с дочкой:

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

Также Каролина Куек показала нелепое дефиле с претензией на привлекательность и грациозность. Вместо этого у нее получился кэтволк, который наталкивал на мысль, что снималась артистка-запроданка нетрезвой.

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