Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, разозлила украинцев очередным смазливым постом у новогодней елки.
Пока террорист Путин бьет ракетами по Украине, Лорак сидит в Москве и светится счастьем возле новогодней елки, вместе со своей дочерью Софией.
Она написала очередной смазливый пост на своей странице в Instagram о том, как посылает улыбки своим российским поклонникам. "Мы посылаем вам улыбку! В этом году мне захотелось добавить в наш дом особенного и уникального праздничного оформления", - отрабатывает рекламу Лорак.
"Приглашаем на праздничную елку под Бахмут! Посылайте улыбку оттуда!", "Сказать нечего, добавить также. Одни эмоции и яростное пренебрежение. Слава Украине и всему его народу, пусть сдохнут враги со своими русскими паспортами", "Шахеда вам на праздник, и не одного", - пишут ей украинцы.
В посте - продажная Лорак с дочкой:
Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.
Также Каролина Куек показала нелепое дефиле с претензией на привлекательность и грациозность. Вместо этого у нее получился кэтволк, который наталкивал на мысль, что снималась артистка-запроданка нетрезвой.
Вас также может заинтересовать:
- Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей
- Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак
- Дворняги: Positiff смачно опустил Лорак и Повалий