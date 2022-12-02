"Главное, чтобы человек нес любовь": певица Tayanna оправдала звезд, выступающих в России

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna, брат которой, несмотря на войну, вернулся и строит карьеру в России, которая жестоко обстреливает Украину, неожиданно сообщила о своей лояльности к тем украинским звездам, которые строят свою карьеру в стране-агрессоре.

В частности, по словам певицы, главное, чтобы человек нес в сердце добро и любовь. "Я остаюсь при себе, при своем мнении. Я считаю, что путь человека - он очень особенный, и он его индивидуален. Главное, чтобы человек нес в сердце добро и любовь. Боженька на небе все решит гораздо лучше, чем мы, люди, со своей стороны, из каких-то своих призм, пережитых ситуаций", - заявила она в шоу "Слава+Таня".

Певица также сообщила, что она всех любит и уважает. "Мне кажется, что на небе все видно, и когда человек действительно действует от сердца, действительно идет через свой душевный, духовный зов, тогда он делает все правильно. И человек не может осуждать человека или поддерживать, или еще что-то. Должно быть нейтральное очень мнение о человеке и честное внутреннее отношение", - подчеркнула она.

Tayanna также не осуждает и тех исполнителей, которые решили оставить в своем репертуаре песни на русском языке.

Напомним, ранее поп-исполнитель Миша Марвин (настоящее имея ‒ Михаил Решетняк), уроженец Черновцов и брат популярной украинской певицы Tayanna (Татьяны Решетняк), решил вернуться работать в страну-агрессор, в Россию ‒ там, где он строил карьеру задолго до полномасштабного военного вторжения в Украине.

Все сообщения о российско-украинской войне певец удалил со своих страничек в соцсетях. Там и сообщил о том, что он продолжит сотрудничество с российским лейблом Black Star ‒ который когда-то основал и долго руководил известный путинист-артист Тимати (Тимур Юнусов).

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99 процентов случаев нужно просто поговорить, чтобы решать все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашей (гендиректор Black Star — Главред) все обсудили. Больше нет никакого недоразумения. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", — написал в Instagram Марвин.

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