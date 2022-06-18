Tayanna показала страстный поцелуй с загадочным мужчиной

Тайана показала поцелуй с избранником по имени Александр / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) решила приоткрыть для поклонников завесу тайны, которой укрыта ее личная жизнь. На своей странице в Instagram она показала фотографию, которую, по ее словам, она любит больше всего.

Примечательно, что речь идет не о снимке ее семьи или единственного сына. Звание "любимого" заслужил кадр, на котором запечатлен ее поцелуй с ее возлюбленным, личность которого артистка тщательно скрывает. Известно лишь, что его зовут Александр.

Фотография с ним была сделана в июне 2021 года во время отдыха в Черногории. Лица мужчины не видно, он стоит к камере спиной, страстно целуя Тайану в губы.

Решетняк ревностно оберегает свою личную жизнь. К примеру, о своих отношениях с младшим ее на 8 лет Филиппом Коляденко, она рассказала лишь после их разрыва.

Тайана показала поцелуй с избранником по имени Александр / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читайте также57-летняя британская актриса Элизабет Херли шокировала фанатов фигурой в бикини

Отношения Татьяны Решетняк с загадочным Александром длятся уже более года - впервые о своем романе артистка рассказала в сентябре 2021 года.

От предыдущих отношений с продюсером Егором Глебом у Tayanna есть сын Даниель. Отец ребенка ушел от певицы к другой украинской артистке - Ани Лорак.

Другие новости: