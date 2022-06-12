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Певица Tayanna показала, где пережидает войну Тищенко

12 июня 2022, 00:06

Комментаторы негодуют в социальных сетях.

Участники концерта в сборе. Фото Instagram/Tayanna

Украинская певица TAYANNA приняла участие в благотворительном ужине в Чехии.

Артистка выступала на мероприятии, организованном всеукраинским центром гуманитарной помощи "Дорога мира". Там собирали средства для ВСУ, пишет ТСН.

В своем фотоблоге исполнительница сообщила, какую сумму пожертвовали гости. По ее словам, удалось собрать 2 200 000 грн. Эти средства пойдут на покупку автомобилей для украинских защитников.

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В комментариях пользователи возмутились, почему Николай Тищенко за границей, когда в Украине война.

  • Все классно… Но Тищенко… Это жесть
  • И эта гнида Тишенко сбежала, т..ь
  • Интересно, а что Тищенко там делает, когда в стране война, а он, между прочим, депутат?!
  • Патриот Тищенко
  • Пусть лучше и не возвращается…
  • Стыд Украины
  • Такой крепыш, а прячется между женщинами

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями, назвав столичную депутатку "девочкой". Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.

Николай Тищенко
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