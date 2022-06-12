Певица Tayanna показала, где пережидает войну Тищенко

Комментаторы негодуют в социальных сетях.
Украинская певица TAYANNA приняла участие в благотворительном ужине в Чехии.
Артистка выступала на мероприятии, организованном всеукраинским центром гуманитарной помощи "Дорога мира". Там собирали средства для ВСУ, пишет ТСН.
В своем фотоблоге исполнительница сообщила, какую сумму пожертвовали гости. По ее словам, удалось собрать 2 200 000 грн. Эти средства пойдут на покупку автомобилей для украинских защитников.
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В комментариях пользователи возмутились, почему Николай Тищенко за границей, когда в Украине война.
- Все классно… Но Тищенко… Это жесть
- И эта гнида Тишенко сбежала, т..ь
- Интересно, а что Тищенко там делает, когда в стране война, а он, между прочим, депутат?!
- Патриот Тищенко
- Пусть лучше и не возвращается…
- Стыд Украины
- Такой крепыш, а прячется между женщинами
Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями, назвав столичную депутатку "девочкой". Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.