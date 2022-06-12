Певица Tayanna показала, где пережидает войну Тищенко

Участники концерта в сборе. Фото Instagram/Tayanna

Украинская певица TAYANNA приняла участие в благотворительном ужине в Чехии.

Артистка выступала на мероприятии, организованном всеукраинским центром гуманитарной помощи "Дорога мира". Там собирали средства для ВСУ, пишет ТСН.

В своем фотоблоге исполнительница сообщила, какую сумму пожертвовали гости. По ее словам, удалось собрать 2 200 000 грн. Эти средства пойдут на покупку автомобилей для украинских защитников.

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В комментариях пользователи возмутились, почему Николай Тищенко за границей, когда в Украине война.

Все классно… Но Тищенко… Это жесть

И эта гнида Тишенко сбежала, т..ь

Интересно, а что Тищенко там делает, когда в стране война, а он, между прочим, депутат?!

Патриот Тищенко

Пусть лучше и не возвращается…

Стыд Украины

Такой крепыш, а прячется между женщинами

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отметился неординарными высказываниями, назвав столичную депутатку "девочкой". Инцидент произошел во время выступления Тищенко на заседании Киевского городского совета.