Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna, которая недавно заинтриговала подписями к фото во время отыха на Бали, рассказала, что у нее есть новый молодой человек, и поведала подробности их отношений.

Во время интервью с Катей Осадчей для шоу Світське життя Татьяна Решетняк назвала имя своего возлюбленного, и как к нему относится сын.

"Я ехала не сама, а ехала со своим парнем. Хотелось почувствовать себя женщиной", - рассказала певица и добавила, что ее парня зовут Александр.

Первая встреча у них прошла в соцсетях, точно так же познакомились Холостяк Макс Михайлюк и мать его дочки Даша Хлыстун.

"Так получилось, что мы просто с ним познакомились через Instagram, а затем увиделись и это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы наверняка ждали друг друга очень много лет", - поделилась влюбленная звезда.

Тем не менее, Татьяна сказала, что хоть сын и знаком с Александром, тот не настаивает на совместном проживании и "интеграции" в семью.

"Он не спешит входить в семью, Даниель его знает и уважает", - рассказала Татьяна.

Напомним, что первый муж Татьяны - Егор Глеб, он же отец ее сына. Она уже рассказыавала, какие отношения у них, когда Ани Лорак начала роман с музыкантом.

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