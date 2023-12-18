У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

Хореограф и третий муж певицы вышел на охоту за новыми любовными приключениями.

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Дима Коляденко раскрыл подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Украинский хореограф и шоумен Дима Коляденко был женат дважды - с хореографом Еленой Коляденко и с певицей Ириной Билык. С последней артисту приписывают роман и сегодня, но ничего более дружбы и творческого сотрудничества, вопреки слухам, сейчас между ними нет.

И если Билык якобы строит отношения с поклонником, который встал перед ней на одно колено во время концерта, то Коляденко находится в самом активном поиске новой любви. И уже имеет некоторые успехи.

Так в новом проекте "Він Вона Шоу" шоумен признался, что ходит на свидания, а потенциальных партнерш он ищет в Instagram среди тех, кто шлет ему "сердечки". Сейчас у него на примете целых две потенциальных возлюбленных.

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"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Хочу ходить на свидания. Мне пишет много девушек, присылают сердечко. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидание. Мы познакомились в Instagram и это я написал! Сейчас у меня конфетно-букетный роман. Но еще ничего не было. Я только один раз с одной, и один раз с другой сходил на свидание", - поделился успехами Дмитрий Коляденко.

Ранее Мурат Налчаджиоглу спровоцировал слухи про новый роман - экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Также в СМИ появилась новость о том, что 43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей, актрисе и модели Бренде Сонг. Звезда "Один дома" сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца еще в январе 2022 года.

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