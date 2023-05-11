Тимур Мирошниченко назвал своих фаворитов за все время Евровидения

Телеведущий Тимур Мирошниченко выделил одного участника из всех, назвав его номером один.

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Тимур Мирошниченко / Скриншот YouTube

Ведущий "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, кто его самые любимые участники Евровидения.

Об этом ведущий рассказал в прямом эфире во время второго полуфинала песенного международного конкурса "Евровидения 2023".

По словам Мирошниченко, ему интересны такие участники, как Кончита Вурст, группа Maneskin. Но самый любимый артист конкурса, без сомнения, Верка Сердючка. "Но номер один для меня - это Верка Сердючка", - сказал Тимур.

видео дня

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Отметим, что в Ливерпуле, Великобритания, идет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал будут бороться 16 стран-участниц.

Ранее Главред писал о том, что Хорватская группа Let 3 произвела своей песней Mama ŠČ! в первом полуфинале Евровидения-2023 настоящий фурор: под конец номера на сцене мрачный тип в черном плаще "взорвал" гиперболические ракеты, а остальные участники коллектива остались плясать лишь в трусах и майках.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал трогательное видео встречи со своими детьми впервые за более чем 100 дней войны в Украине. Семья Мирошниченко - жена Инна, дочь Мия и сын Марко, покинули страну в начале военного вторжения РФ. Сейчас они приняли решение вернуться к отцу семейства.

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