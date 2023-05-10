Евровидение-2023: первый полуфинал - кто прошел в гранд-финал

Зрители определили, конкурсантов из каких стран они желают видеть на сцене Евровидения 13 мая.

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Евровидение-2023 первый полуфинал - кто прошел в финал / instagram.com/eurovision

Сегодня состоялся первый полуфинал международного музыкального конкурса Евровидения-2023. За право попасть в гранд-финал, который состоится 13 мая, боролись представители 15 стран. Но такой шанс выпал лишь десятерым из них.

На этом этапе конкурса украинские зрители не могли голосовать за своих фаворитов. Такая возможность была лишь у зрителей стран-конкурсантов, которые выступили сегодня, и трех стран из "большой пятерки" - Франции, Германии и Италии. Правда, за конкурсантов из своей страны голосовать нельзя.

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Евровидение-2023 - первый полуфинал: кто прошел в финал?

Счастливчиками оказались конкурсанты из Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

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