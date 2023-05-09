Первый полуфинал Евровидения-2023: Юлия Санина открыла крутым выступлением конкурс

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была удостоена чести вести прямой эфир первого полуфинала музыкального конкурса Евровидение-2023. Певица не раз признавалась, что готовилась к этой роли крайне усердно, ведь это первый подобный опыт для нее.
Куда более уверенно Санина почувствовала себя на сцене, как певица - песня "Маяк" в ее исполнении открывала концерт. Международная публика восприняла выступление солистки The Hardkiss с огромным энтузиазмом.
На сцену Санина вышла в кожаном платье с "пылающим" подолом, и выглядела очень эффектно. Она держалась очень уверенно, и ничто не выдавало ее волнения.
Исполненная Юлией Саниной в Ливерпуле песня "Маяк" символизирует объединение стран музыкой. Единение и впрямь получилось очень эффектным.
Смотрите фрагмент выступления фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной на открытии первого полуфинала Евровидения-2023:
Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.
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