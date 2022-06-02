Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

Пара воспитывает своих двоих детей. Фото соцсети

Супруга Тимура Мирошниченко и телеведущая Инна Мирошниченко заговорила об усыновлении.

Как написала она на своей странице в Instagram, они с мужем решили, что хотят стать усыновителями. "Не знаю, с чем это связано, но у многих появилось желание дать семью ребенку, который этого лишен. Мы также с мужем решили, что хотим стать усыновителями. Эта процедура длительная и сложная, но государство работает над упрощением. В Украине 17 тысяч деток ждут своих новых родителей", - написала она.

Такая сториз появилась на странице у телеведущей в ответ на публикацию Кати Осадчей, где она говорит о том, что появились некоторые новости относительно процесса усыновления в Украине.

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В частности, Осадчая говорит о том, что заработала упрощенная система подачи заявки на консультацию по усыновлению. В системе Дія появилась функция подачи заявки на первичную консультацию, которая может быть как онлайн, так и оффлайн. Кроме того, позже заработает функция, с помощью которой можно будет подавать пакет документов на кандидата в усыновители.

Отметим, Екатерина Осадчая, которая занимается поиском пропавших детей во время войны, призналась, что часто плачет из-за этого.