Евровидение-2023: где смотреть второй полуфинал онлайн

Уже этим вечером состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2023.

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Евровидение-2023 - смотреть онлайн / instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

11 мая в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал будут бороться 16 стран-участниц.

Всего выберут 10-стран участников, которые будут бороться за победу с другими 10 победителями первого полуфинала, а также с участниками от Украины - группой TVORCHI.

По праву, Евровидение должно было бы пройти в Украине, но в этом году конкурс принимает Великобритания, так как Украину обстреливает Россия, которая ведет захватническую войну против нашей страны.

видео дня

Во втором полуфинале выступят: Австралия, Греция, Словения, Литва, Албания, Австрия, Сан-Марино, Грузия, Польша, Исландия, Кипр, Бельгия, Эстония, Румыния, Армения и Дания.

После 16 песен из второго полуфинала будет показано 1-минутное превью трех из шести стран, прошедших предварительный отбор: Испании, Великобритании и Украины. Эти превью были записаны вчера на репетициях.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Результаты первого полуфинала можно посмотреть тут>>>

Участники второго полуфинала будут выступать в таком порядке:

Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:

официальном Facebook-профиле Евровидения;

сайт Общественное Культура;

сайт Общественное Евровидение;

YouTube-канал Евровидения Украины;

YouTube-канал песенного конкурса.

Евровидение-2023 - первый полуфинал: кто прошел в финал?

Счастливчиками оказались конкурсанты из Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии:

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!

Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Швейцария – Remo Forrer – Watergun

Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha

Чехия – Vesna – My Sister's Crown

Израиль – Noa Kirel – Unicorn

Португалия – Mimicat – Ai Coraçao

Швеция – Loreen – Tattoo

Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings.

Смотреть второй полуфинал Евровидения 2023 онлайн можно тут:

Отметим, что во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, вместе с Великобританией и Испанией.

Напомним, ранее состоялся первый полуфинал, где были определены участники, которые будут соревноваться в финале с участницами из Украины - группой TVORCHI.

Также появилась информация о том, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.

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