Евровидение-2023: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Первые конкурсанты Евровидения-2023 уже готовы показать зрителям свое артистическое мастерство.

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Евровидение-2023 - смотреть онлайн / instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

В 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. Из-за страны-оккупанта наша страна не смогла устроить музыкальный праздник на территории Украины несмотря на то, что группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 одержала победу.

Принимать у себя гостей любезно согласилась Великобритания, поэтому конкурс в этом году проходит в Ливерпуле. Тем не менее организаторы конкурса всячески поддерживают украинский вайб, а украинские звезды и участники Евровидения-2023 обещают зрителям зрелищное шоу.

Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в гранд-финале конкурса вместе с участниками от стран-основательниц соревнования 13 мая. Вне конкурса в первом полуфинале Евровидения-2023 выступят украинские артисты - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha.

видео дня

Евровидение-2023 - смотреть онлайн первый полуфинал:

Прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:

Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:

официальном Facebook-профиле Евровидения;

сайт Общественное Культура;

сайт Общественное Евровидение;

YouTube-канал Евровидения Украины;

YouTube-канал песенного конкурса.

Сегодня за конкурсантов могут голосовать лишь зрители из стран-участниц и стран-основателей конкурса - Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.

За право выйти в финал сегодня будут бороться представители 15 стран:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings

Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)

Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava

Латвия – Sudden Lights – Aijā

Португалия – Mimicat – Ai Coraçao

Ирландия – Wild Youth – We Are One

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!

Швейцария – Remo Forrer – Watergun

Израиль – Noa Kirel – Unicorn

Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Швеция – Loreen – Tattoo

Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More

Чехия – Vesna – My Sister's Crown

Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Из этих конкурсантов лишь 10 смогут продолжить борьбу за кубок в финале Евровидения-2023 13 мая.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.