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Евровидение-2023: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Анна Подгорная
9 мая 2023, 20:03 обновлено 9 мая, 20:27
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Первые конкурсанты Евровидения-2023 уже готовы показать зрителям свое артистическое мастерство.
Евровидение-2023 - смотреть онлайн
Евровидение-2023 - смотреть онлайн / instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

В 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. Из-за страны-оккупанта наша страна не смогла устроить музыкальный праздник на территории Украины несмотря на то, что группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 одержала победу.

Принимать у себя гостей любезно согласилась Великобритания, поэтому конкурс в этом году проходит в Ливерпуле. Тем не менее организаторы конкурса всячески поддерживают украинский вайб, а украинские звезды и участники Евровидения-2023 обещают зрителям зрелищное шоу.

Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в гранд-финале конкурса вместе с участниками от стран-основательниц соревнования 13 мая. Вне конкурса в первом полуфинале Евровидения-2023 выступят украинские артисты - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha.

видео дня

Евровидение-2023 - смотреть онлайн первый полуфинал:

Прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:

Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:

  • официальном Facebook-профиле Евровидения;
  • сайт Общественное Культура;
  • сайт Общественное Евровидение;
  • YouTube-канал Евровидения Украины;
  • YouTube-канал песенного конкурса.

Сегодня за конкурсантов могут голосовать лишь зрители из стран-участниц и стран-основателей конкурса - Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.

За право выйти в финал сегодня будут бороться представители 15 стран:

  • Норвегия – Alessandra – Queen of Kings
  • Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  • Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava
  • Латвия – Sudden Lights – Aijā
  • Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
  • Ирландия – Wild Youth – We Are One
  • Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!
  • Швейцария – Remo Forrer – Watergun
  • Израиль – Noa Kirel – Unicorn
  • Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  • Швеция – Loreen – Tattoo
  • Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  • Чехия – Vesna – My Sister's Crown
  • Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  • Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Из этих конкурсантов лишь 10 смогут продолжить борьбу за кубок в финале Евровидения-2023 13 мая.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

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