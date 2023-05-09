Евровидение-2023: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса

В 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. Из-за страны-оккупанта наша страна не смогла устроить музыкальный праздник на территории Украины несмотря на то, что группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 одержала победу.
Принимать у себя гостей любезно согласилась Великобритания, поэтому конкурс в этом году проходит в Ливерпуле. Тем не менее организаторы конкурса всячески поддерживают украинский вайб, а украинские звезды и участники Евровидения-2023 обещают зрителям зрелищное шоу.
Представители Украины на Евровидении-2023 группа Tvorchi выступят в гранд-финале конкурса вместе с участниками от стран-основательниц соревнования 13 мая. Вне конкурса в первом полуфинале Евровидения-2023 выступят украинские артисты - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha.
Евровидение-2023 - смотреть онлайн первый полуфинал:
Прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2023 еще можно посмотреть тут:
Также Евровидение-2023 онлайн посмотреть можно на:
- официальном Facebook-профиле Евровидения;
- сайт Общественное Культура;
- сайт Общественное Евровидение;
- YouTube-канал Евровидения Украины;
- YouTube-канал песенного конкурса.
Сегодня за конкурсантов могут голосовать лишь зрители из стран-участниц и стран-основателей конкурса - Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.
За право выйти в финал сегодня будут бороться представители 15 стран:
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия – Sudden Lights – Aijā
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия – Wild Youth – We Are One
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеция – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.
Из этих конкурсантов лишь 10 смогут продолжить борьбу за кубок в финале Евровидения-2023 13 мая.
Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:
Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.