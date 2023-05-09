"Посыл Путину": Хорватия вынесла на сцену ракеты и спела про "подлого психопата" на Евровидении

В песне есть ряд слов, которые пользователи Сети уже успели интерпретировать, как критику кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Евровидение 2023 Хорватия / Коллаж Главред, фото скриншот

Первый полуфинал Евровидения 2023 прошел 9 мая. Представители Хорватии шокировали всех на сцене.

Свой мощный номер на главной сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле исполнила группа Let 3.

Музыканты порадовали еврофанатов песней Mama šč!

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В песне есть ряд слов, которые пользователи Сети уже успели интерпретировать, как критику кремлевского диктатора Владимира Путина, который развязал в 2022 году войну в Украине.

"Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого маленького психопата, подлого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну", — поют хорваты.

Между тем, во время своего номера музыканты держали в руках ракеты.

Смотрите видео выступление Хорватии на Евровидении 2023

Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023

После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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