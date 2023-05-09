"Посыл Путину": Хорватия вынесла на сцену ракеты и спела про "подлого психопата" на Евровидении

Первый полуфинал Евровидения 2023 прошел 9 мая. Представители Хорватии шокировали всех на сцене.
Свой мощный номер на главной сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле исполнила группа Let 3.
Музыканты порадовали еврофанатов песней Mama šč!
В песне есть ряд слов, которые пользователи Сети уже успели интерпретировать, как критику кремлевского диктатора Владимира Путина, который развязал в 2022 году войну в Украине.
"Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого маленького психопата, подлого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну", — поют хорваты.
Между тем, во время своего номера музыканты держали в руках ракеты.
Смотрите видео выступление Хорватии на Евровидении 2023
Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023
После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
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