Светлана Билоножко обратилась к юной жене Виталия Билоножко: "Можешь поплакать"

Вдова Виталия Билоножко-старшего поделилась с новобрачными своей жизненной мудростью.

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Светлана Билоножко на свадьбе внука обратилась к его жене / коллаж: Главред, фото: Facebook Світлана Білоножко

Украинская певица Светлана Билоножко поделилась радостной новостью - Виталий Билоножко, ее внук, названный в честь покойного деда-певца, женился. На днях молодожены отгуляли свадьбу, на которой Светлана Григорьевна была почетной гостьей.

Во время празднования она произнесла трогательную речь, адресованную новобрачным. Сперва певица обратилась к новоиспеченной жене внука: она заверила молодую женщину, что мужчины семьи Билоножко созданы для крепкого и счастливого брака.

"Сонечка, дорогая моя девочка, ты знаешь, что я хотела сказать. Что мужчины Билоножко – они очень надежные. Это правда. А если у женщины есть то плечо, где ты можешь поплакать, пожаловаться, и в ответ ты получаешь только поддержку, любовь и уважение, то для женщины это большое счастье. Нам, женщинам, много не нужно. Мы же можем горы свернуть, когда нас мужчина любит", - сказала Светлана Григорьевна.

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Затем она дала напутствие внуку: "Витасик, ты носишь имя своего дедушки. Такого прекрасного, такого отчаянного, такого талантливого, который так любил жизнь, тебя лично и свою семью. Он так любил! Таких сейчас нет. Я так надеюсь, что я еще побываю в статусе прабабушки".

Кто такой Виталий Билоножко? Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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