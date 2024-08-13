"Виталий Билоножко женился!": вдова Билоножко показала фото со свадьбы внука

Тезка своего легендарного дедушки женился, а Светлана Григорьевна была почетной гостьей.

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Светлана Билоножко рассказала про свадьбу внука - Виталия Билоножко-младшего / коллаж: Главред, фото: Facebook Світлана Білоножко

Семья Народного артиста Украины Виталия Билоножко через 7 месяцев после смерти певца от остановки сердца отпраздновала очень жизнеутверждающий праздник. Речь идет о рождении новой семьи.

Вдова Виталия Васильевича, Светлана Григорьевна Билоножко, сообщила, что их внук женился. На своей странице в Facebook она рассказала про свадьбу и показала первые фото с праздника.

Виталий-младший - один из двух внуков Виталия и Светланы Билоножко. Молодой человек взял в жены девушку по имени София, которая, похоже, очень пришлась по душе звездной бабушке.

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"Виталий Билоножко женился! Наш дорогой внук взял в жены прекрасную девочку Софийку! Очень молодые, но ведь любовь - это большая сила! Долго думала, сокращала, чтобы вам, друзья, показать самые интересные моменты свадьбы! Что когда приходят настоящие друзья, родные, то и свадьба удается на славу! Будьте счастливыми, дорогие наши новобрачные!" - написала Светлана Билоножко.

На свадьбе выступил Павел Зибров близкий друг семьи, а актриса Ольга Сумская присоединилась к поздравлениям в социальных сетях.

Светлана Билоножко рассказала про свадьбу внука - Виталия Билоножко-младшего / коллаж: Главред, фото: Facebook Світлана Білоножко

Кто такой Виталий Билоножко? Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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