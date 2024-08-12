Борода и лишний вес: неузнаваемого Потапа на свежих фото сравнили с Киркоровым

Певец и музыкальный продюсер Потап воссоединился с Настей Каменских в Испании - там он активно развивает свой международный бизнес, а его жена приехала на концерт Atomic Otro Way, с котором ранее она выпустила трек "Moloko". Его артисты исполнили вместе на концерте в Бенидорме.
Снимком с NK и Atomic Otro Way Потап поделился в своем блоге в Instagram. Кадр получился красочным, но не совсем удачным.
Плохой ракурс или резкий набор веса сильно преобразили Потапа и не в лучшую сторону. Из-за этого и его густой седой бороды музыканта стали хейтит в Сети, а кто-то даже сравнил его с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым и его отцом.
"Що то за дід стоїть?", "Растолстел, как кабанчик", "Бросай жрать, мозги треснут", "Я подумала, что это Киркоров", "Але бузі наїжені. Той хлопець загубився", "Отец Киркорова помолодел", - пишут Потапу в комментариях.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости:
Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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