Сутулая Долина потрусила дряхлым телом у елки на Мальдивах

Российская певица Лариса Долина все еще полагает, что ей 19 лет, а зря.

Лариса Долина / скриншот

Российская певица, которая активно поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан Лариса Долина, станцевала под елкой на Мальдивах.

Между тем, ее танцы выглядели неуклюжими, а движения старческими. Более того, смотреть, как звезда развлекается в новогоднюю ночь на Мальдивах, было, как минимум неприятно. Ведь в это же время, украинцы переживали очередную ракетную атаку от российского маразматичного диктатора и волну воздушных тревог.

"Мало похоже на танцы", "Что у Долиной, Успенской в таком возрасте крыша едет , все молодяться", "Бог все видит! И очень жаль что она из Одессы, как и я, мне стыдно за неё, но…, к сожалению деньги для неё главное, а как с этим жить потом?" - написали комментаторы в Instagram.

Долина Одета в летний короткий костюм, который бы больше подошел ее внучке.

Напомним, ранее российскую певицу Ларису Долину, которая выступала в поддержку войны в Украине, раскритиковали за внешний вид.

В Сети появилось видео, на котором артистка вышла к прессе в странном образе - платье в палетках и со звездой во лбу.

Пользователи сети не оценили попытки 67-летней певицы выглядеть моложе своих лет.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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