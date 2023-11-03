"Сталин - герой, а Папа Римский - рептилоид": дочь Егоровой рассказала о ее безумных заявлениях

Актриса и телеведущая Стася Ровинская рассказала, где сейчас находится ее мать – матерая шоувумен-путинистка Снежана Егорова.

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Стася Ровинская рассказала о безумных словах матери - Снежаны Егоровой / коллаж УНИАН и Инстаграм

Известная украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская, которая на данный момент проживает в США, рассказала о том, где сейчас находится живет ее мать – одиозная шоувумен-путинистка Снежана Егорова. Об этом стало известно из интервью проекту "Слава+".

По словам Стаси, сейчас Егорова живет в Турции вместе со своими младшими детьми от брака с шоуменом и актером Антоном Мухарским (он же Орест Лютый).

Ровинская говорит, что иногда натыкается на скриншот из Telegram-канала матери, где она активно выражает свою позицию.

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"Она такую какую-то ересь пишет, но на самом деле, это даже дает мне большее понимание о человеке, что там немножко ку-ку. Поэтому иногда это смешно посмотреть ", – говорит девушка.

По словам Ровинская, Егорова якобы верит в теории заговора и высказывает безумные мнения вроде что "Сталин и Путин – герои, а Папа Римский – рептилоид ".

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине. "Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - писала Ровинская.

Кроме того, девушка не скрывает, что, когда она была маленькой, мама могла поднять на нее руку ‒ причем без веских на то причин.

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