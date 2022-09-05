Больше не жертва: дочь Снежаны Егоровой рассказала о состоянии после разрыва с мамой-путинисткой

Стася Ровинская и Снежана Егорова / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская призналась, что ей стало "легче дышать" после полного разрыва отношений с матерью ‒ скандальной шоувумен и закоренелой путинисткой Снежаной Егоровой. По словам девушки, она перестала общаться с одиозной родительницей еще за год до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулось всю мою жизнь. Просто нашла, наконец, в себе силы это прекратить", ‒ говорит Ровинская.

Девушка отметила, что ее ничуть не печалит сложившаяся ситуация. Более того, она рада, что в конце концов смогла избавиться от состояния жертвы и победить саму себя.

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"Не ставьте, пожалуйста, здесь грустные смайлики. В моем случае это супер! Это освобождение и победа над собой. Выход из состояния жертвы и, наконец, нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого", – подытожила Стася.

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине.

"Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - написала Ровинская.

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