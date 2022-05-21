"У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе": дочь скандальной Снежаны Егоровой покинула Украину

Стася Ровинская переехала в США с семьей / instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровинская, телеведущая канала 1+1 и дочь одиозной Снежаны Егоровой, объявила о важных переменах в своей жизни. Она с семьей покинула Украину, и перебралась в Нью-Йорк.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Ровинская поспешила успокоить поклонников: ее переезд в Большое Яблоко - это не иммиграция, а временное решение ради детей, которых у нее трое.

"Это не иммиграция, это временный переезд ради детей; мой муж, как многодетный отец, имеет право выезжать за границу по закону Украины, мы продолжаем заниматься помощью нашим воинам и планируем наладить отправки уже с НЙ, мой муж занимается этим каждый день. Для тех, кто пишет, что это самое простое… нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего, ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе в Европе", - поделилась ведущая.

Ровинская признается: покидать насиженное место было очень страшно, и сейчас она в легком шоке от таких глобальных перемен. Но она уверена, что переезд в Нью-Йорк - жизненное испытание и Вселенная хочет преподать ей какой-то урок.

"В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, и судьба привела нас в этот город… Для чего, это еще придется выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь…" - говорит она.

Ведущая заверила - волонтерскую деятельность прекращать она не намерена, а пока она надеется на победу Украины и ищет новые знакомства и работу в Нью-Йорке.

Стася Ровинская переехала в США с семьей / instagram.com/sia_rovinska

В комментариях поклонники поддержали решение Ровинской:

"Стася, сил Вам!"

"Оу, оце так несподіване рішення ! Тримаю кулаки! все обов’язково вийде!"

"Бережи вас Боже! ❤️"

"Стася! мене цей пост дуже надихнув… я бажаю всього най най кращого ❤️"

"Стася, милая, счастлива что вы все вместе и в безопасности. Удачи во всех начинаниях! ❤️❤️❤️"

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