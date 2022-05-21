Меладзе объявил об уходе со сцены и показал фото с новой работы / скриншот

Певец Валерий Меладзе сообщил поклонникам о решении завязать с творчеством.

На своей страничке в Instagram он рассказал, что "музыка остается его главным делом", но сейчас он уходит в науку.

"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру,и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт", - отметил артист.

Меладзе подчеркнул, что музыка остаётся его любимым делом, хотя он и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу.

instagram.com/meladzevalerian/

"Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", - сообщил Меладзе.

Ранее брат певца композитор Константин Меладзе впервые дал о себе знать после начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину. 24 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал лишь черный квадрат, оставив его без каких-либо комментариев. А затем на два с половиной месяца пропал из информационного пространства.

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