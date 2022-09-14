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Дочь путинистки Егоровой со слезами на глазах рассказала, как та лупила ее в детстве

14 сентября 2022, 23:07

Как говорит Ровинская, ее отношения с матерью испортились еще задолго до того, как Егорова публично призналась в симпатии к политике диктатора Путина.

Егорова, Ровинская
Снежана Егорова и Стася Ровинская / коллаж УНИАН и Инстаграм

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская откровенно рассказала, что считает свою мать, ведущую Снежану Егорову, которая поддерживает президента-агрессора РФ Владимира Путина, "ничтожным созданием". Об этом девушка рассказала в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала.

Впрочем, отношения матери и дочери испортились еще задолго до того, как Егорова публично призналась в симпатии к кровавой политике диктатора Путина. Ровинская поделилась, что с самого детства находилась в "неприятной атмосфере".

Девушка не скрывает, что, когда она была маленькой, мама могла поднять на нее руку ‒ причем без веских на то причин. Ровинская даже не сдержала слез, говоря о своем детстве.

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"Я долгое время думала, что это нормально. Что это надо терпеть. Это же родители. И когда мне пишут: "Так же нельзя, это же твоя мама". Да можно. Нельзя с детьми так себя вести. Если ты чувствуешь, что это ненормально, и не важно кто: мама, папа, муж, бабушка, подруга, надо уходить с этих отношений. Я гораздо лучше начала себя чувствовать, когда я полностью перестала общаться с мамой", – подытожила Ровинская.

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине.

"Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - написала Ровинская.

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